Aydın’da Yaşlı Kadın Kazayı Atlattı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir kaza, 82 yaşındaki Semiha Y. için hafif yaralı bir durumla sonuçlandı. Olay, Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi’ndeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Semiha Y., Ramazan T. tarafından yönetilen 09 DA 151 plakalı otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşlar yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak acil yardım çağrısında bulundu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ambulans olay yerine hızlı bir şekilde ulaştı. Kazayı hafif yaralı atlatan Semiha Y., durumu hakkında yakınlarını cep telefonu ile arayarak “Merak etmeyin iyiyim” dedi. Telefonda “Karşıya geçivereyim dedim. Araba geldi bana çarptı, oturdum kaldım. Çok şükür iyiyim” şeklinde konuştu. Bu durum, yaşlı kadının sakin tavrı ile rahatlık sağladı.

SÜRÜCÜDEN TESSİN

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ramazan T. de yaşlı kadının yakınlarını arayarak, “Annenize çarpan kişi benim. Tam ışıklarda geçiyordu, hafif vurdum ama olsun, yine de ambulans geliyor, film çekilsin” diyerek aileyi teselli etmeye çalıştı. Olayın ardından Semiha Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi ve tedavi altına alındı.