Aydın’da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN YAŞLI KADININ DURUMU

Aydın’ın Efeler ilçesinde yakınlarının bir süre boyunca kendisinden haber alamadığı 80 yaşındaki Nadire Erdemir, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Alınan bilgilere göre, doğrudan endişelenen yakınları, saat 22.00 civarında Hasan Efendi Mahallesi 1904. Sokak’taki apartmanda bulunan Erdemir’in evine geldi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Erdemir’i evde hareketsiz yatan halde bulan yakınları, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölüm haberini alan Erdemir’in akrabaları derin bir üzüntü içine girdi. Yaşlı kadının cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Kaynarca’da Otomobil Takla Attı

Kaynarca'da bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Aksaray’da Asansör Düştü, İki İşçi Yaralı

Aksaray'da bir apartmanın asansör motorunu değiştiren iki işçi, halatların boşalması sonucu 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Olayda büyük panik yaşandı.

