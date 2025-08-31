Aydın’da Yediemin Deposunda Yangın: Araçlar Yandı

YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Aydın’da, bir yediemin deposunda meydana gelen yangında hurda 5 otomobil ile 30 motosiklet kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, Efeler ilçesinde bulunan Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarındaki Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olayın ardından yangın kısa sürede yayılarak ciddi zarara yol açtı.

ALEVLER YANGINA NEDEN OLDU

Yangın, depo çevresindeki alanı da etkileyerek yanındaki otları tutuşturdu. İhbarın ardından olay yerine intikal eden 5 itfaiye aracı, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.