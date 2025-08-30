Aydin’da Yediemin Deposunda Yangın Çıktı

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Aydın’da meydana gelen olayda, bir yediemin deposunda çıkan yangın sonucunda 5 otomobil ve 30 motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yangın, Efeler ilçesindeki Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarı’nda yer alan Güzelhisar otoparkında saat 18.30’da etkisini gösterdi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Murat Yavuz’a ait olan yediemin deposundaki yangın bir anda alevlendi ve hızla yayıldı. Yangın sırasında 5 otomobil ve 30 motosiklet ciddi şekilde zarar gördü. Alevlerin etkisiyle depo yakınındaki otlar da tutuşarak yangına ek bir risk yarattı. Olay yerine 5 itfaiye aracı yönlendirildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.