Aydın’da Yeni Stadyum Yıl Sonuna Yetişecek

DEPREME DAYANIKSIZ STADYUMUN YENİ İNŞAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde depreme dayanaksız olduğu için yıkılan Adnan Menderes Stadyumu’nun yeni inşaatının yıl sonuna yetişemeyeceği ve işçilerin ücretlerini alamadığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bu durumun ardından işçilerin iş bırakma eylemi gerçekleştireceği öne sürüldü.

İNŞAATTA SIKINTI YOK

Stadyumun müteahhidi İbrahim Kavak, bu iddiaları yalanladı. Kavak, yılsonuna kadar çalışmaları tamamlayacaklarını ve işçi ödemelerinde herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti. 1950 yılında sporseverlere kapılarını açan Adnan Menderes Stadyumu, geçen Ocak ayında depreme dayanıksız olduğu nedeniyle yıkılmıştı. Yerine yeni bir stadyum yapılması kararı bu yılın başında alınmıştı.

HALKA İYİ HABERİ VERDİ

Yeni stadyumun 6 bin seyirci kapasiteli olması planlanırken, projeye dair kamuoyunda birçok spekülasyon da gündeme geldi. İbrahim Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Stadyum yılsonuna kadar yetişecek. Teslim tarihi 31 Aralık 2025 gözükse bile daha önce bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. Kavak, stadyumun inşası için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, “Kamuoyunda yer alan iddialar asılsız ve yalandır. Aydınlı sporsever vatandaşlarımızdan ricamız, yazılanlara kulak asmasınlar. Biz belirttiğimiz tarihe kadar bu stadyumu inşa ederek teslim edeceğiz” dedi.