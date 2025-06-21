Aydın’da Yerli Domatesler Satılmakta

YERLİ TARLA DOMATESİ SATIŞA SUNULDU

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yerli tarla domatesleri raflara çıkarılıyor ve kilosu 30 TL’den satışa sunuluyor. İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde bulunan halde, hem esnaf hem de üreticiler, ürünlerini alıcılara ulaştırıyor. İşçiler tarafından toplanan mahsuller, hal içerisinde alıcıların beğenisine sunulmakta.

DOMATES ÜRETİCİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Acarlar’da 20 dekar alanda domates yetiştiren Hakan Yıldız, ilk mahsulleri toplamaya başladıklarını ve satış işlemlerini gerçekleştirdiklerini bildiriyor. Yıldız, kilosu 30 TL’den satılan yerli domateslerin oldukça lezzetli olduğunu belirterek, “Yerli domatesin mis kokusu hali sardı” ifadesini kullanıyor. Domates üreticisi Yıldız, “2025 yılının ilk yerli domatesleri çıktı. Sabah erken saatlerde domatesleri topluyoruz. Bir römork domatesi Acarlar haline getirdik. Domatesleri satışa sunduk. Yerli domateslerimiz çok lezzetli. Su problemimiz Allah’a şükür” diye ekliyor.

İNCİRLİOVA’DA DOMATES ÜRETİMİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

İncirliova’daki yerli domates üretimi, kaliteli ve lezzetli ürünlerin sunulmasıyla farkını ortaya koyuyor. Üreticilerin gerçekleştirdiği bu çaba, hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de tüketicilere taze ve doğal ürünler sunuyor.