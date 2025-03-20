Aydın’da Yeşil Reçete Operasyonu: 5 Gözaltı

OPERASYONUN DETAYLARI

Aydın merkezli iki ilde gerçekleşen operasyonda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edilmesi sebebiyle üçü sağlık personeli olmak üzere toplamda beş şüpheli yakalandı. Sağlık personeli olan üç kişi, adliyeye sevk edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yeşil reçeteye tabi ilaçların haksız şekilde reçete edildiği tespit edildi ve Aydın ile Ordu illerinde operasyon düzenlendi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Düzenlenen operasyonda Aydın’da tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) yakalandı. Ordu’da ise B.B.G. (26) ve S.G. (20) isimli şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi (Uyuşturucu madde ticareti yapmak) gereğince adli işlem yapıldı. Aydın Adliyesi’ne sevk edilen sağlık personelleri A.B.K., A.S.E. ve Y.G.’nin durumu dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR

Adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden birinin kızı, annesinin adliyeye sevki sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Genç kız, annesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. “Anne” feryatları arasında şüphelilerin hakim karşısına çıkarılması için Aydın Adliyesi’ne alındıkları bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.