Aydın’da Yılın İlk Leyleği Geldi

LEYLEĞİN GÖRÜLMESİ BAHARIN MÜJDECİSİ

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi’nde baharı haber veren ilk leylek (Ciconia ciconia) göründü. Leyleği fark eden ve videosunu kaydeden Emine Tomruk, ayrıca akıllı telefonu kullanmayı bilmediği için fotoğraf çekemeyen 83 yaşındaki dayısı Mustafa Ali Avcılar’a birer çuval un hediye edildi. Önceki yıllarda leylekler genellikle şubat sonunda veya martta bölgeye geliyordu, ancak iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda ocak ayında, yani bahar mevsiminin daha erken bir döneminde görülmeye başladı. Söke Gölbent Mahallesi’nde yuvasına yerleşen bu yılın ilk leyleği, hem Emine Tomruk hem de Mustafa Ali Avcılar tarafından gözlemlendi.

GÖRÜNTÜLEME ANISINI ANLATIYOR

Leyleği görüntüleyen Emine Tomruk, “Leyleği dayım gördüm dedi ama o çekemedi, ben çektim. Onun önünde davrandım, iki tane fotoğraf da attım, gördüğümü kanıtladım. Çok mutluyum. 20 yıldır buradayım. İlk kez leyleği görüp çekebildim. Nasip oldu, unu kazandık, teşekkür ederiz, çok sağ olun” şeklinde konuştu. Akıllı telefonu kullanamayan dayı Mustafa Ali Avcılar ise, “Leyleğin konduğunu gördüm. Telefonu kullanmadığım için çekemedim. Bu sene gördüm ama çekemedim. Bu akıllı telefonlardan anlamıyorum, 83 yaşındayım. Leyleği çok severim” dedi.

LEYLEK KORUMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise, “EKODOSD olarak Aydın bölgesinde leylek koruma çalışmaları yapıyoruz. Aşağı Büyük Menderes Havzası’ndaki 6 köyde leyleklerin korunmasına destek vermek için, köylerde leyleği ilk gören kişiye bir çuval un bağışlıyoruz. Bu geleneğimiz her yıl sürmektedir. Bu yıl ilk leylek Ocak 26’sında geldi ve yuvasının tamiratlarına başladı. İki vatandaş da aynı anda görmüşler. Biz de her ikisine birer çuval un bağışı yaptık. Amacımız, leyleklerin korunması için farkındalık oluşturmak ve köylülerin leyleklere sahip çıkmasını sağlamak. Bu tür etkinlikler köylüler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor” açıklamasını yaptı.