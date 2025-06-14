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Aydın’da Yüzmek İçin Düzensiz Göçmenler Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek gitmek isteyen 2 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın yasaklı bölgesi olan Kelebek Koyu’nda gece saatlerinde bu kişilerin yasa dışı bir şekilde adaya geçmeye çalıştığını belirledi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerle birlikte yüzme için kullanılacak malzemeler de ele geçirildi. Bu yabancı uyruklu erkeklerin güvenlik işlemleri tamamlandıktan sonra GÖKSEM’e teslim edildiği bildirildi.

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