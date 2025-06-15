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Aydın’da Zeytin Yangınına Müdahale Ediliyor

Zeytin Ağaçlarının Bulunduğu Alanda Yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının yer aldığı bölgede yangın çıktı ve bu yangına havadan ile karadan müdahale ediliyor. Elde edilen bilgilere göre, Nalbantlar Mahallesi’ndeki alanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri derhal olay bölgesine yönlendirildi.

Müdahale Çalışmaları

Aydın Valisi Yakup Canbolat, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, yangına yönelik etkin mücadelenin sürdüğünü belirtti. “Yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ve toplam 115 personelle müdahale ediliyor” ifadelerini kullandı. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin seferberlik halinde olduğu bildirildi.

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