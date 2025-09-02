Aydın’da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi’nde bir zeytinlikte meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

BÖLGEDE GÜÇLÜ MÜDAHALE

Yangın ihbarının yapılması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nden uzmanlar sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve 10 dönümlük bir alan yangından zarar gördü. Ekiplerin çalışmaları sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.