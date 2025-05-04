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Aydın’da Zimmet Suçundan Şahıs Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ ARANAN ŞAHISLA YÜZLEŞTİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, zimmet suçundan aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından başarıyla yakalandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT ve Dalama Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahsı yakalamak için koordine bir çalışma yürüttü.

YAKALAMADA KİMLİK BELİRLENDİ

Elde edilen bilgilere göre yapılan operasyon sonucu, “zimmet” suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 50 yaşındaki S.D., Dalama Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan S.D., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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