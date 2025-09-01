Haberler

Aydın’da Zincirleme Kaza, 6 Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 civarında, Umurlu Mahallesi Denizli Yolu’nda gerçekleşti. Çağla Nur Uludağ, kullandığı 35 CLV 310 plakalı otomobiliyle, yola geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için durdu. Arkasından seyreden Polat Karıncalı’nın yönetimindeki 09 Z 1935 plakalı otomobil, Uludağ’ın aracına çarptı. Bu çarpmanın ardından arka tarafta bulunan 3 otomobil de kaza olayına karıştı.

Zincirleme kaza sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Olay hakkında yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye taşındı. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumları iyi. Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

