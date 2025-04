Aydın’daki At Arabacılığı Azalıyor

AT ARABACILIĞI ARTIK CAZİBESİNİ YİTİRDİ

Aydın’da yarım asır önce önemli hafif nakliye araçları arasında yer alan at arabacılığı, günümüzde cazibesini kaybetti. Şehrin tek at arabacısı olan 30 yaşındaki Engin Ekmekçi, babasından devraldığı bu mesleği devam ettiren tek kişi olarak dikkat çekiyor. Ekmekçi, atı ile hem evinin geçimini sağlıyor hem de 5 çocuğunu besliyor. “Hafta içi taşıma işleri yapıyorum ve küçük tarlalarda, seralarda çift sürüyorum. Hafta sonları ise fayton ile sünnet çocuğu ve gelin gezdirmek suretiyle ekmeğimi kazanıyorum. İşler gayet yoğun” diyor ve tüm gelirinin atı sayesinde sağlandığını aktarıyor.

PROFESYONEL AT ARABACILARININ SAYISI AZALDI

Engin Ekmekçi, araç yoğunluğunun artması ile at arabacılığı meslek kolunun neredeyse yok olduğunu belirtiyor. Şu anda Aydın’da profesyonel olarak at arabacılığı yapanların sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu ifade ediyor. Ekmekçi, “Çalıştıktan sonra her gün iş var ama haftanın bir günü atımla istirahat yapıyorum” diye ekliyor. Eskiden bu işin önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Ekmekçi, “Her yerde nalbant ve havut tamircisi bulunuyordu. Şimdi Aydın’a en yakın nalbant İncirliova ilçesinde var. Havut tamiri için randevu almak günler alıyor” diyor.

İŞİ SÜRÜYOR, GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Engin Ekmekçi, atıyla çalışarak iyi bir yaşam sürdürebildiğini belirtiyor. “İşim sadece atım. Hafta içi hurdacılık ve taşımacılık yapıyorum. Zaman zaman atımı sabana koşarak sebze ve meyve arası sürüyorum. Allah bereket versin, kazancı iyi. Bu işi yapan kişi kalmayınca işsizlik sorunu yaşamıyoruz. Evimin geçimini ve 5 çocuğumun ihtiyaçlarını atım sayesinde karşılıyorum” şeklinde konuşuyor.