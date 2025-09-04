Aydın’daki AVM’de Uyuşturucu Yakalandı

Aydın Efeler İlçe Merkezi Ilıcabaşı Mahallesi’nde yer alan Forum AVM Alışveriş Merkezi’nde uyuşturucu ticareti yapılırken, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Alışveriş merkezinde birçok güvenlik görevlisi bulunmasına rağmen, arama ve tarama yapılmadan içeriye giriş yapılması bu durumu daha da ilginç hale getirdi. Olay, alışveriş merkezinin ziyaretçilerini şaşırttı.

UYUŞTURUCU İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Edinilen bilgilere göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Forum AVM’de uyuşturucu madde alışverişi yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Ekipler, bölgede düzenleme yaparak şüpheli gördükleri kişileri takip etmeye başladı. Bu çerçevede İ.B. ve E.G. isimli şahıslar da takibe alındı. Alışveriş merkezi, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA GERÇEKLEŞTİ

49 yaşındaki İ.B. ile 23 yaşındaki E.G., alışveriş yaptıktan sonra suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bunun yanı sıra, 23 yaşındaki E.G.’nin bir süre önce açık cezaevine girdiği ve suçüstü yakalandığı gün cezaevinden izne çıktığı belirlendi. Bu olay, alışveriş merkezinde yaşanan güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.