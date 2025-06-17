Aydın’daki Özel Spor Salonları Denetim Altında

DENETİMLERİN SIKLAŞMASI

Aydın’da özel spor salonlarına yönelik denetimler artıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bu denetimlerde, salonların hijyen koşulları ve uygunlukları dikkatlice gözden geçiriliyor. Sabah saatlerinde başlayan kontrollerde, ekipler salonların temizlik kurallarına ne ölçüde uyulduğunu inceliyor ve fiziki koşulları değerlendiriyor.

Denetim sırasında ruhsat kontrolüne de önem veriliyor. Ayrıca, özellikle yabancı madde kullanımıyla ilgili potansiyel riskler göz önünde bulundurularak, gerekli önlemler alınıyor. İlgili işletme yetkililerine bilgilendirme yapıldığı belirtiliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “İl Müdürlüğümüzce özel spor tesislerinin açılış öncesi uygunluk kontrolleri ve hijyen denetimleri titizlikle sürdürülüyor” açıklamasını yaptı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN SÜREKLİ DENETİM

Halk sağlığını korumak ve spor salonlarını daha güvenli hale getirmek amacıyla, yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. Aydın’daki özel spor salonlarında gerçekleştirilen bu faaliyetler, sporcuların ve halkın güvenli bir ortamda spor yapmalarını sağlamak için önemli bir adım niteliği taşıyor.