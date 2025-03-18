Aydın’daki Yangında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

YANGINDA AİLE KAYBIDINA UĞRADI

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir itfaiye personelinin evinde meydana gelen yangında, eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Olay, sabah erken saatlerde Yeşil Mahalle 372 sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli Turgay Gezgin’e ait evde henüz belirlenemeyen sebeplerle yangın çıktı. Gediz, mesai arkadaşlarıyla sahur yaptıktan sonra evine gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri, yangının itfaiye personeli Turgay Gezgin’in ikametinde olduğunu tespit etti. Yangın sonucunda Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin (12) yaşamını yitirdi. Turgay Gezgin, eşi ve çocuklarının yangında vefat ettiğini öğrendiğinde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

YETKİLİLER OLAY YERİNE GİTTİ

Acı haberi alan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, olay yerine gelerek destek oldular. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazeleri, gerekli olay yeri inceleme işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.