Aydın’daki Yurtlar Yeni Döneme Hazır

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI

Aydın, üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği iller arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenci yurtlarını yeni döneme hazırladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite gençleri kayıt ve barınma konusunda yoğun bir telaş içine girdi. Kazanmış oldukları illere gelirken, Aydın’daki öğrenci yurtlarında da yeni dönem hazırlıkları tamamlanmış durumda.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Aydın il genelinde toplam 18 öğrenci yurdunun bulunması dikkat çekiyor. Bu yurtlardan 8’i erkek, 10’u ise kız öğrenciler için ayrılmış. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin kullanabileceği çalışma odaları, spor salonları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da gerekli eksiklikler giderildi.

KAPASİTELERİ VE İLÇELER ARASI YAYILIM

Aydın’da, öğrenci yurtları toplamda 14 bin öğrenciye barınma imkanı sunuyor. Merkez ilçe Efeler’de yer alan 2 bin 500 kapasiteli Güzelhisar Yurdu, 2 bin 980 kapasiteli Berin Menderes Yurdu, bin 700 kapasiteli Adnan Menderes Yurdu ve bin 982 kapasiteli Aydın Yurdu ile yaklaşık 9 bin 150 kişilik kapasite oluşturulmuş. Ayrıca, Söke, Kuşadası, Koçarlı, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde ise toplamda 5 bin 500 öğrenci kapasitesi mevcut.