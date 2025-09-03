Haberler

Aydın’daki Yurtlar Yeni Döneme Hazır

ÖĞRENCİ YURTLARININ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Aydın, üniversiteli gençler arasında popüler illerden biri olarak ön plana çıkıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamındaki öğrenci yurtları, yeni eğitim dönemine hazırlıklarını tamamladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, üniversite öğrencileri kayıt ve barınma süreçlerini ayarlamak için Aydın’a doğru yola çıktı.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtları, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. İl genelinde 8 erkek ve 10 kız yurt olmak üzere toplamda 18 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın’da, yurt bahçeleri peyzaj düzenlemeleri yanı sıra; çalışma odaları, spor salonları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanlarındaki eksiklikler de giderildi.

KAPASİTE VE YURTLAR HAKKINDA BİLGİLER

Aydın, toplamda 14 bin öğrenciyi barındırma kapasitesine sahip. Merkez ilçe Efeler’de 2 bin 500 kapasiteli Güzelhisar Yurdu, 2 bin 980 kapasiteli Berin Menderes Yurdu, bin 700 kapasiteli Adnan Menderes Yurdu ve bin 982 kapasiteli Aydın Yurdu gibi tesisler yer alıyor. Bu yurtlarda toplamda yaklaşık 9 bin 150 öğrenci barınabiliyor. Ayrıca, Söke, Kuşadası, Koçarlı, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde toplamda 5 bin 500 öğrenci kapasitesine sahip yurtlar da bulunuyor.

