Aydın Devlet Hastanesi’nde Eğitim Düzenlendi

YENİ PERSONEL İÇİN EĞİTİM DÜZENLENDİ

Aydın Devlet Hastanesi’nde yeni göreve başlayan çalışanlara yönelik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. Hastanenin konferans salonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışanların dikkat etmesi gereken kurallar, iş ortamında alınması gereken önlemler ve olası riskler karşısında yapılması gereken uygulamalar detaylı bir şekilde aktarıldı.

EĞİTİMİN AMACI VE ÖNEMİ

Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Personelimizin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görevlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen bu eğitim, kurum kültürümüzün bir parçası olarak her yeni başlayan çalışanımıza sunulmaktadır. Eğitim programına katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diler, emekleriyle kurumumuza değer katacaklarına olan inancımızı belirtiriz” denildi.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

