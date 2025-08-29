Aydın Devlet Hastanesi’nde Eğitim Düzenlendi

YENİ PERSONEL İÇİN EĞİTİM DÜZENLENDİ

Aydın Devlet Hastanesi’nde yeni göreve başlayan çalışanlara yönelik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. Hastanenin konferans salonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışanların dikkat etmesi gereken kurallar, iş ortamında alınması gereken önlemler ve olası riskler karşısında yapılması gereken uygulamalar detaylı bir şekilde aktarıldı.

EĞİTİMİN AMACI VE ÖNEMİ

Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Personelimizin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görevlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen bu eğitim, kurum kültürümüzün bir parçası olarak her yeni başlayan çalışanımıza sunulmaktadır. Eğitim programına katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diler, emekleriyle kurumumuza değer katacaklarına olan inancımızı belirtiriz” denildi.