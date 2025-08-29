Aydın Devlet Hastanesi’nde Eğitim Düzenlendi

PERSONELLERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ

Aydın Devlet Hastanesi’nde yeni göreve başlayan personellere iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. Hastane konferans salonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından organize edilen eğitimde; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışanların uyması gereken kurallar, iş ortamında alınması gereken önlemler ile muhtemel risklere karşı uygulanması gereken yöntemler detaylı bir şekilde aktarıldı.

EĞİTİM KURUM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI

Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Personelimizin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görevlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen bu eğitim, kurum kültürümüzün bir parçası olarak her yeni başlayan çalışanımıza sunulmaktadır. Eğitim programına katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diler, emekleriyle kurumumuza değer katacaklarına olan inancımızı belirtiriz” denildi.