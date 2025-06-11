Aydın Didim’de Tur Otobüsüne Saldırı

AÇIKLAMADA GÖZALTILAR BİLGİSİ

Aydın’ın Didim ilçesinde tur otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olarak beş şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında hem adli hem de idari işlemlerin sürdüğü belirtildi.

OLAYIN DETAYLARI

Aydın Valiliği’nin açıklamasında, “10 Haziran 2025 tarihinde Didim ilçemiz Akbük Mahallesi’nde trafikte yaşanan sözlü tartışma sonrasında yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün önü diğer araçta bulunan beş şahıs tarafından kesilmiş, aracın ön camı taşla kırılmış ve tur otobüsü şoförü K.E. hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

CEZA VE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar kolluk kuvvetlerimiz tarafından derhal gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir.” bilgisi de yer aldı. Olayda, tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine 2918 sayılı trafik kanunun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 TL idari para cezası kesildiği açıklandı. Üç araca ise toplam 15 gün süreyle trafikten men cezası verilerek Didim otoparkına çekildi.

KAMU DÜZENİNE MÜDAHALEYE İZİN VERİLMİYOR

Aydın Valiliği, “Bu tür zorbalıklar ve magandalıklarla kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir.” şeklinde bir açıklama yaptı.