Aydın, Edirne, Manisa Yangınları Kontrol Altında

AYDIN’DA YANGIN HABERİ

Aydın, Edirne ve Manisa’da çeşitli yangınlar çıktı. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Söke ilçesindeki yangın, Nalbantlar Mahallesi’nde saat 13.30 civarında başladı. Alınan bilgilere göre, ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı. Karadan devam eden söndürme çalışmaları, bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleriyle havadan destekleniyor. Bölgeye birçok hava ve kara aracı gönderilirken, yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

EDİRNE’DE ORMAN YANGINI

Edirne’deki yangın Keşan ilçesinde meydana geldi. Keşan’a bağlı Mecidiye köyü yakınlarında anız yangını başladı. Alevler kısa sürede yayılarak bölgedeki ormana sıçradı. İhbar gelmesinin ardından bölgeye dört yangın söndürme uçağı, helikopterler ve Keşan Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

MANİSA’DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Soma ilçesinde orman alanında yangın başladı ve ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın ihbarından yalnızca 10 dakika sonra müdahale başlatıldı. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.