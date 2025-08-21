Aydın Efeler’de Kardeşler Kavga Etti

Olayın Meydana Gelişi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, maddi anlaşmazlık nedeniyle iki erkek kardeş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Vücudundan çeşitli yerlerinden darp edilen kardeşlerden biri hastaneye kaldırıldı, diğeri ise tedaviyi kabul etmeyerek polis tarafından karakola götürüldü. Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı’nda saat 15.30 sıralarında gerçekleşti.

Tartışmanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, bir kafede oturan ve isimleri öğrenilemeyen iki kardeş arasında maddi konularda bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kardeşler birbirlerini da yaralayarak kanlar içerisinde bıraktı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark ederek kardeşleri ayırdı.

Olay Sonrası Gelişmeler

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yaralılardan birinin ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer kardeş ise kendisine müdahale edilmesini reddederek polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.