Aydın Efeler’de Öğrenciler Jandarmayı Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER JANDARMA EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki ilkokul öğrencileri, jandarma ekiplerine ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile düzenlenen “Evinize Hoş geldiniz” etkinliği çerçevesinde yapıldı. Etkinlikte, Efeler Güzelhisar İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti.

JANDARMA TEŞKİLATINI TANIMA FIRSATI

Ziyaret sırasında, öğrenciler jandarma teşkilatını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinliğin sonunda, katılan öğrencilere balon ve Türk bayrağı hediye edildi. Bu tür etkinlikler, çocukların güvenlik güçleri ile sıcak bir bağ kurmalarını sağlıyor.