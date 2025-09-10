Haberler

Aydın Efeler’de Trafik Eğitimi Gerçekleştirildi

TRAFFIC EDUCATION IN AYDIN

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’nın “2024-2025 Öğretim yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” genelgesi doğrultusunda Efeler Yılmazköy İlkokulu ve Anaokulu’nda eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

EDUCATIONAL CONTENT AND TARGET AUDIENCE

Eğitimlerde öğrencilere ilk olarak yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerine inme ve binme kuralları, bisiklet kullanma kuralları, araçlarda emniyet kemerinin önemi, trafikte görünürlük ve yaya ile okul geçitlerindeki hareket tarzı konularında bilgi verildi. Toplamda 46 ilkokul ve 4 anaokulu öğrencisi bu eğitimden faydalandı.

JANDARMA AÇIKLAMALARI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.