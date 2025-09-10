Aydın Efeler’de Trafik Eğitimi Gerçekleştirildi

TRAFFIC EDUCATION IN AYDIN

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’nın “2024-2025 Öğretim yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” genelgesi doğrultusunda Efeler Yılmazköy İlkokulu ve Anaokulu’nda eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

EDUCATIONAL CONTENT AND TARGET AUDIENCE

Eğitimlerde öğrencilere ilk olarak yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerine inme ve binme kuralları, bisiklet kullanma kuralları, araçlarda emniyet kemerinin önemi, trafikte görünürlük ve yaya ile okul geçitlerindeki hareket tarzı konularında bilgi verildi. Toplamda 46 ilkokul ve 4 anaokulu öğrencisi bu eğitimden faydalandı.

JANDARMA AÇIKLAMALARI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.