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Aydın Efeler’de Yangınla Mücadele Yapılıyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte bir yangın başladı. Yangın, Savrandere ve Böcek mahalleleri civarında meydana geldi. Henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen olay, ihbar üzerine müdahale edilmesi gerektiren bir konu haline geldi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın çıkarılan bölgeye 2 uçak, 5 helikopter ve yer ekipleri yönlendirildi. Şu anda yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor ve çalışmalar devam ediyor.

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