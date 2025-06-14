Aydın Emniyet, S.Ş.’yi Yakaladı

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’DEN YAKALAMA OPERASYONU

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Şantaj’ suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 41 bin 640 lira adli para cezasına çarptırılan S.Ş.’yi yakalamak için harekete geçti.

İHA İLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

S.Ş.’nin Umurlu Mahallesi’nde bulunduğu, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Ekipler, belirtilen konuma yönelerek, S.Ş.’yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan S.Ş., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan S.Ş., verilen kararla tutuklandı.