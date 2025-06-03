Aydın Erkoç, Sürücüleri Uyardı. Araç Bakımları Önemli

MOTORLU ARAÇ SATIŞI VE GÜVENLİK ÖNEMİ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı tatili yaklaşırken seyahate çıkacak sürücüleri, araçlarının bakımlarını yaptırmaları hakkında uyarıyor. Erkoç, sürücülerin araçlarının genel kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini, özellikle far, fren, akü, silecek, lastik basıncı, klima ve ön düzen kontrollerinin önemine vurgu yapıyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı 31 milyonu aşkın aracın bulunduğunu belirten Erkoç, bayram tatili süresince kara yollarındaki yoğunluğun artacağını ve bununla birlikte riskin de yükseleceğini ifade ediyor.

ARAÇ BAKIMI VE GÜVENLİ SÜREÇ

Yola çıkmanın özgürlük, kurallara uymanın ise bir sorumluluk olduğunu dile getiren Erkoç, sürücülerin seyahate çıkmadan önce araçlarının lastik ve genel bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini belirtiyor. “Far, fren, akü, silecek, lastik basıncı, klima ve ön düzen kontrolleri ihmal edilmemeli” uyarısında bulunan Erkoç, ayrıca gidecekleri güzergaha ilişkin yol ve hava durumu bilgilerini almanın büyük önem taşıdığını aktarıyor. Özellikle yüksek riskli kavşaklar olarak bilinen ‘kara noktalarda’ ekstra dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Trafik cezalarında yapılan güncellemelerin önemine de değinen Erkoç, sürücülerin güvenliğini sağlamak adına bilinçli olmasının daha önemli olduğuna dikkat çekiyor. “Aracını tanıyan, kuralları bilen, çevresine saygı duyan her sürücü, hem kendi canını hem de başkalarının hayatını korur” şeklinde açıklayan Erkoç, bayramda sevdiklerine sadece hediyeler değil, sağ salim ulaşmanın da en büyük mutluluk olduğunu vurguluyor. Trafikte empati kurmanın ve diğer sürücülerin durumunu göz önünde bulundurmanın bayramın maneviyatına yakışan bir davranış olduğunu belirtiyor. “Yol vermek sadece bir trafik kuralı değil, bir kültür meselesidir” diyerek sözlerini noktalıyor.