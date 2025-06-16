Aydin Esnaf Organizasyonu Toplantısı Gerçekleşti

AYESOB’DA YENİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

AYESOB’da düzenlenen olağanüstü toplantıda, birliğin yeni başkan vekilleri deneyimli başkanlar Yüksel Sabancı ve Salih Kozalı oldu. Uğur Anbarlı’nın başkan vekilliğinden istifasının ardından, yönetim kurulu üyeliğine Karpuzlu Esnaf Odası Başkanı Musa Kaçan atandı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Yönetim Kurulu, Başkan Muhammet Ali Künkçü önderliğinde olağanüstü bir araya geldi. Toplantıda yönetim kadrosunda önemli değişiklikler gerçekleşti.

İSTİFA VE YENİ ATAMALAR

Geçtiğimiz günlerde AYESOB başkan vekilliğinden istifa eden Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı’nın istifası kabul edildi. Yerine, Türkiye Terziler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Terziler Odası Başkanı Yüksel Sabancı, oy birliği ile başkan vekili olarak seçildi. Yönetimde dönüşümlü olarak süren başkan vekilliği sisteminde, görev süresi dolan Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu’nun yerine, 24 yıldır Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini sürdüren AYESOB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kozalı atandı.

YENİ ÜYE ATAMALARI

Uğur Anbarlı’nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliği için ise, yedek üyeler arasından Karpuzlu Esnaf Odası Başkanı Musa Kaçan, asil üyeliğe getirildi. Musa Kaçan, ilk kez AYESOB yönetim kurulunda görev alma fırsatı buldu. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, yapılan değişikliklerin kurumsal yapıyı daha da güçlendireceğini vurguladı. “Görev paylaşımımızı birlik ve uzlaşı içerisinde gerçekleştirdik. Alınan kararların camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.