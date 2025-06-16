Aydin Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yeni Yönetim

OLAGANÜSTÜ TOPLANTI YAPILDI

AYESOB’da gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, yeni başkan vekilleri olarak deneyimli başkanlar Yüksel Sabancı ve Salih Kozalı seçildi. Uğur Anbarlı’nın başkan vekilliğinden istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliği için Karpuzlu Esnaf Odası Başkanı Musa Kaçan atandı.

YENİ YÖNETİM KADROSU OLUŞTURULDU

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Yönetim Kurulu, başkanlık görevini yürüten Muhammet Ali Künkçü liderliğinde olağanüstü bir araya geldi. Toplantıda, yönetim kadrosunda önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı’nın istifası kabul edildi, yerine Türkiye Terziler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Terziler Odası Başkanı Yüksel Sabancı, oy birliğiyle başkan vekili olarak atandı.

DÖNÜŞÜM VE YENİ ATAMALAR

AYESOB yönetiminde dönüşümlü başkan vekilliği sistemine göre de nöbet değişimi gerçekleştirildi. Görev süresi sona eren Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu’nun yerine, 24 yılı aşkın süredir Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini sürdüren Salih Kozalı getirildi. Uğur Anbarlı’nın istifası sonrasında boşalan yönetim kurulu üyeliği için, yedek üyelerin arasından Karpuzlu Esnaf Odası Başkanı Musa Kaçan asil üyeliğe geçirildi. Musa Kaçan, AYESOB yönetim kurulunda ilk kez görev alacak.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAMI

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, gerçekleştirilen değişikliklerin kurumsal yapıyı daha da güçlendireceğini belirtti. Künkçü, “Görev paylaşımımızı birlik ve uzlaşı içerisinde gerçekleştirdik. Alınan kararların camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.