Haberler

Aydın Gazipaşa Ortaokulu Öğrencileri, 43 Bin 800 TL Bağışladı

ÖĞRENCİLERİN BAĞIŞ KAMPANYASI

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri, “Filistin için el ele” sloganıyla bir yardım kampanyası düzenleyerek, 43 bin 800 TL harçlık topladı. Öğrenciler, Gazze’deki akranlarının okula gidemediğine dikkat çekmek ve onlara yardımcı olmak amacıyla topladıkları harçlıklarla bağış kutusu oluşturdular.

KIZILAY’A TESLİM EDİLEN BAĞIŞLAR

Yardımlaşma ve merhamet bilincini yaymayı hedefleyen bu proje çerçevesinde öğrenciler, harçlıklarıyla 43 bin 800 TL biriktirdi. Toplanan bu miktar, Filistinli çocuklara ulaştırılması için Kızılay’a teslim edildi. Okul yönetimi, ayrıca yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla iki kurban bağışında bulundu.

MÜDÜR COŞKUN’UN AÇIKLAMALARI

Konu ile ilgili Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Nadir Coşkun, “Gazze’de yaşanan soykırıma karşı öğrencilerimiz bu sene okula gidemeyen Filistinli akranlarına yardımcı olmak için iki kumbaraya, harçlıklarını ve sadakalarını koyarak topladıkları 43 bin 800 TL’yi Türk Kızılayı vasıtasıyla ulaştırdılar. Okul idaremiz de yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için iki kurban bağışladılar. Öğrencilerimize şefkati, merhameti ve yardımlaşmayı öğretmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimize, bu projeye katkı yapan velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumsaz Sahili’nde Vuran Yunus Kurtarıldı

Mudanya sahilinde hareketsiz bulunan yunus, vatandaşların çabalarıyla denize geri bırakıldı. Yunusun sağlıklı olduğu ve açık denize doğru yüzdüğü görüldü.
Haberler

Fatoş Metin, Mahalle Muhtarı Seçildi

Buğdaypazarı Mahallesi'nde, hayatını kaybeden muhtar Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin, muhtar olarak seçildi. Kadınların sesi olmayı hedefliyor ve eşinin projelerini sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.