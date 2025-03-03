Aydın Gençlik ve Spor Yatırımları İncelendi

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ KUYUCAK’TA SPOR YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Geçtiğimiz hafta Aydın’daki yeni görevine başlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Kuyucak ilçesine ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında, Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri kapsamında Aydın’da yürütülen çalışmaların devam ettiğini gözlemledi. Sporun yaygınlaştırılması, gençlerin spor aktivitelerine yönlendirilmesi ve boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla il genelinde gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri Kuyucak ilçesinde de sürüyor.

YATIRIMLARIN DENETİMİ VE BİLGİ ALIMI

Yığmatepe bu kapsamda, hafta sonu mesaisini Kuyucak’ta geçirdi. İlçedeki spor yatırımlarını yerinde inceleyen Yığmatepe, yapımı devam eden tesisler ve mevcut projeler hakkında denetim yaptı. Ayrıca, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alarak, yürütülen projelerin durumu hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirdi.