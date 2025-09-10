Haberler

Aydın Hastanesi’nde 19 Personel Tedavi Edildi

PERSONELİN ACİL SERVİSE BAŞVURMASI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde 19 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise gitti. Tüm personel, tedavi sonrası taburcu edildi. Öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetleri oluşan 19 çalışan, hastanede hazırlanan yemekteki kızartma, börek, çorba ve yoğurt nedeniyle rahatsızlandıkları ifade ediliyor. Hastanede toplamda 2 bin personel ve 1000 hasta için hazırlanan yemek sonrası bu durum meydana geldi.

NUMUNELERİN ANALİZİ

Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine, yemeklerden ve sudan alınan örnekler, incelenmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırma devam ediyor.

