Aydın’ı Gururla Temsil Eden Sporcular

GENÇ SPORCULAR BAŞARI ELDE ETTİ

Sivas’ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda dikkat çekici bir performans sergileyen genç sporcular, Aydın’ı başarıyla temsil ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12-13-14 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası kapsamında Aydın’ı temsil eden sporcular, önemli dereceler elde ediyor.

ÖDÜLLERLE DÖNÜYORLAR

Şampiyonada, U10 52 kilo kategorisinde Ege Özdikici, U11 41 kilo kategorisinde Ali Çakmaç ve U14 68 kilo kategorisinde Muhammed Bilal Ayabey, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Bunun yanı sıra, U12 62 kiloda Muhammed Emin Özkay, U10 27 kiloda Furkan Tunç, U11 44 kilo Uğur Tunç ve U11 30 kiloda Muhammet Gümüş Türkiye beşinciliği elde ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizi gururla temsil eden tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.