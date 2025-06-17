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Aydın İeSK, 1. Lig’e Yükseldi

Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü 1. Lige Yükseldi

Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü, Denizli’de gerçekleştirilen 2. Lig 4. Grup müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun organize ettiği ve 13-15 Haziran tarihleri arasında Denizli Akkonak Dr. Samim Gök Futbol Sahası’nda yapılan karşılaşmalar büyük bir heyecan içinde geçti. Turnuvaya katılan takımlar arasında Alaşehir Sıtkı Davut Sağırlar Kulübü, Antalya İşitme Engelliler SK ve Aydın İşitme Engelliler SK yer aldı.

Aydın İESK’nin Başarılı Performansı

Grubun favorisi olarak gösterilen Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü, oynadığı iki karşılaşmada da etkileyici bir performans sergileyerek namağlup grup lideri oldu. İlk maçında Alaşehir SSDK’yı 14-0 gibi büyük bir skorla mağlup eden Aydın ekibi, son maçında Antalya İESK ile 1-1 berabere kalarak grubu averajla lider tamamladı. Bu sonuç, Aydın İESK’nin 1. Lig’e yükselmesini sağladı.

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