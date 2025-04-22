Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan’ı kutladı

HALUK ALIÇIK’TAN 23 NİSAN MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Alıcık, “İlk Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesidir” diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. yaşını kutladı.

TBMM’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Başkan Alıcık, TBMM’nin açılışının önemine vurgu yaparak, “TBMM’nin açılması; akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadeleyle Türk milletinin geleceğini değiştireceğinin tüm dünyaya kahramanca ilanıdır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu olağanüstü Meclis’in, milli mutabakatla sağlanan meşruiyetin bir simgesi olduğunu belirtti. “İlk Meclis vatan kurtarmış, devlet kurmuştur” ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARA HEDEF VE GELECEK

Bu anlamlı günün çocuklara bayram olarak hediye edilmesinin, millet ve devlet hayatının sürekliliğine yönelik idealist bir bakış açısını temsil ettiğini ifade eden Alıcık, Gazi Meclisimizin 105. açılış yıl dönümünü saygıyla kutladı. Aziz Türk milletine esenlikler dileyerek, “Atatürk’ümüzün hedeflerine doğru, bir elinde ilim-bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan, yapay zeka çağını kaçırmayacağına inandığım çocuklarımızın ve çok değerli hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

TÜRK MİLLETİ’NE VURGU

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılını kutlarken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru büyük bir heyecan ve kararlılıkla ilerlediklerini belirten Alıcık, en büyük güçlerinin Türk milleti olduğunu vurgulayarak, “Ne Mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.