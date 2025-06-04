Aydın İl E.M. Ekipleri 4 Şahsı Yakaladı

EMNİYET EKİPLERİ ARANAN ŞAHISLARI YAKALADI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında 30 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte toplamda 4 aranan şahsı yakaladı. Emniyet Müdürlüğü, son 24 saat içinde aranan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde 4 şahıs başarılı bir şekilde yakalandı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA İŞLEMLERİ

Yakalanan şahıslardan 2’si, adli makamlarca yapılan işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şahıs ise gerekli işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan birinin, Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Dolandırıcılık gibi ağır suçlardan toplamda 30 yıl hapis cezası ve 111 bin Türk Lirası adli para cezası olduğu öğrenildi. Bu kişinin, 2023 yılından itibaren 15 farklı dosyadan aranma kaydı bulunan S.Y. olduğu belirtildi. Diğer tutuklanan kişi ise kasten yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası ile aranan N.S. oldu.