Aydın İl İstihdam Toplantısı Yapılacak

AYDIN İL İSTİHDAM KURULU TOPLANTISI YAPILACAK

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında düzenleniyor. Bu toplantı, Aydın’ın işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek, mesleki ve teknik eğitim okulları ile işletmelerde gerçekleştirilecek mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla 2025 yılı 2. Olağan Toplantısı olarak gerçekleştiriliyor.

TOPLANTI DETAYLARI

Toplantı, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın liderliğinde yapılacak ve kurum müdürlerinin katılımıyla 17 Nisan günü saat 11.00’de Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleşecek. Bu önemli toplantı, Aydın ilinin istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişimini hızlandıracak adımların atılmasına zemin hazırlayacak.