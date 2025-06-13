Aydın İl Jandarma 186. Yıldönümü Mevlid’i Yapıldı

JANDARMA’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, aziz şehitler anısına mevlid-i şerif okuttu. Bu etkinlik, Bey Camii’nde Cuma Namazı öncesi gerçekleştirildi. Jandarma Teşkilatı’nın önemli gününde, geçmişe duyulan saygı ve şükran duyguları öne çıktı.

LİMONATA VE LOKMA DA DAĞITILDI

Ayrıca, Atatürk Kent Meydanı’nda yer alan stantta, ziyaretçilere lokma ve limonata ikramları yapıldı. Bu faaliyetle, hem toplumsal dayanışma vurgulandı hem de Jandarma Teşkilatı’nın toplumla olan bağlarının güçlenmesi hedeflendi. Bu tür etkinlikler, her yıl bu özel günlerde geleneksel hale gelmiş durumda.