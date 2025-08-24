Haberler

Aydın İl Jandarma, Denetim Gerçekleştirdi

DENETİM UYGULAMASI YAPILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. ‘Günübirlik kiralanan evlerin ve kiralık araç firmalarının denetimi’ adı altında yapılan ‘Güven ve Huzur Uygulaması’ iki aşamada düzenlendi. Uygulamaya toplamda 79 unsur ile 246 personel katıldı.

KONTROLLERDE SONUÇLAR

Gerçekleştirilen denetimlerde 123 günübirlik kiralanan ev ve 11 kiralık araç firması kontrol edilerek incelendi. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir adli ya da idari işleme rastlanmadı. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

