Aydın İl Jandarma Operasyonu, 39 Kilo Tütün

AYDIN’DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, 39 kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

ŞÜPHELİ İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Alınan bilgilere göre, Çine ilçesi Karakollars Mahallesi’nde M.E.T. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada; 39 kilo 300 gram kıyılmış tütün, 142 bin 400 adet boş makaron, 19 bin 20 adet doldurulmuş makaron ve 2 adet sigara doldurma makinesi bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında hem adli hem de idari süreç başlatıldı.