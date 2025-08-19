Aydın İl Sağlık Müdürü Ziyaret Etti

HEMŞERİLER İÇİN YENİ SAĞLIK HİZMETİ

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni açılış yapan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İncirliova Semt Polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bu ziyarette, polikliniğin işleyişi, hasta yoğunluğu ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi’nden bilgiler aldı. Dr. Şenkul, burada tedavi gören hastalarla da sohbet etti ve onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Semt polikliniğinde görev yapan diş hekimleri ve sağlık personeliyle bir araya gelen Şenkul, yapılan özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. Bu inceleme ziyareti, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’un yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü ile İlçe Sağlık Müdür Vekili’nin katılımıyla gerçekleştirildi.