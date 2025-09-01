Aydın İl Tarım Duyurdu İlanları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Duyuru

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazilerine dair hazırlanan listelerin yayımlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca; Didim ve Germencik İlçeleri Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan ilk yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste ile Bozdoğan İlçesi Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste 01/09/2025 tarihinden itibaren 5 gün süreyle mahallinde ve web sayfamızda ilan edilmiştir” şeklinde ifade edildi.

İtiraz Süreci Hakkında Bilgilendirme

Açıklamada, ilan süresi içinde listelere itiraz edilmesi durumunda, itirazların yazılı olarak mahallindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerektiği belirtildi. Bu süreç işlenmeyen tarım arazilerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasına zemin oluşturmayı hedefliyor.