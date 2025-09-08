Haberler

Aydın’ın 103. Yıl Dönümünde Etkinlik

FENER ALAYI COŞKUYLA DÜZENLENDİ

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Fener Alayı’na binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte, vatandaşlar geceyi fenerlerin ışıklarıyla adeta gündüze çevirirken, büyük bir coşku hakim oldu.

YÜRÜYÜŞE YOĞUN İLGİ

İstasyon Meydanı’ndan start alan yürüyüşe binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Kütüphane Caddesi’nden geçen kortej, tekrar İstasyon Meydanı’nda sona erdi. Etkinlik süresince şehrin cadde ve sokakları fenerlerin ışığıyla doldu; marşlar ve sloganlarla coşku zirveye ulaştı.

HALK KORTEJE DESTEK VERDİ

Yürüyüş güzergahında yer alan evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerindeki bayraklarla korteje destek vererek etkinliğe katıldı. Bu kutlama Aydın halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren anlamlı bir an oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

8 Eylül Özel Olaylarla Dolu

8 Eylül, dünya tarihinde pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün. Bu tarihler, hem zorlu dönemlerin başlangıcını hem de umut verici gelişmeleri müjdelemiştir.
Haberler

Alıçta Hasat Başladı, Kilogram 200 TL

Hatay'ın Belen ilçesinde, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanan alıç hasadı başladı. Alıcın kilogram fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Hasat Eylül sonuna kadar devam edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.