Aydın’ın 103. Yıl Dönümünde Etkinlik

FENER ALAYI COŞKUYLA DÜZENLENDİ

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Fener Alayı’na binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte, vatandaşlar geceyi fenerlerin ışıklarıyla adeta gündüze çevirirken, büyük bir coşku hakim oldu.

YÜRÜYÜŞE YOĞUN İLGİ

İstasyon Meydanı’ndan start alan yürüyüşe binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Kütüphane Caddesi’nden geçen kortej, tekrar İstasyon Meydanı’nda sona erdi. Etkinlik süresince şehrin cadde ve sokakları fenerlerin ışığıyla doldu; marşlar ve sloganlarla coşku zirveye ulaştı.

HALK KORTEJE DESTEK VERDİ

Yürüyüş güzergahında yer alan evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerindeki bayraklarla korteje destek vererek etkinliğe katıldı. Bu kutlama Aydın halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren anlamlı bir an oldu.