Aydın’ın 2025 Ağustos İhracatı 84 Milyon Dolar

Aydın’ın İhracatında Önemli Artış

Aydın, önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor ve 2025 yılının Ağustos ayında ihracat rakamları yüzde 9’luk bir artışla 84 milyon dolara ulaşıyor. İncir başta olmak üzere birçok tarımsal ürün ile dikkat çeken Aydın’ın satış rakamları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Açıklanan verilere göre, Aydın’ın ihracatı 77 milyon dolardan 84 milyon dolara ilerliyor.

2024-2025 Dönemi İhracat Rakamları

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 615 milyon dolar olan ihracat, yüzde 3’lük bir artış ile 2025 yılının aynı döneminde 632 milyon dolara yükseliyor. Ayrıca, Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Afyon, Kütahya ve Uşak illerinin 2025 Ağustos ayında gerçekleştirdiği ihracat tutarı 2 milyar 665 milyon dolar olarak kaydedildi. 2025 Ocak-Ağustos ayları arasında ise, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4’lük bir artışla 20 milyar 832 milyon dolara ulaşıyor.