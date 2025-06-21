Aydın’ın Çam Fıstığı, Uluslararası Tanınırlık Kazandı

Aydın Çam Fıstığı’nın Uluslararası Tanınırlığı Artıyor

Aydın, önemli bir tarımsal üretim merkezi olarak tanınırken, bu alandaki başarısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak, 2 Haziran’da Avrupa Birliği’nde tescil edilen Aydın Çam Fıstığı, uluslararası düzeyde tanınırlığını artırdı. Aydın Ticaret Borsası’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği’ne yaptığı menşe adı koruması başvurusu, başarıyla sonuçlandı ve bu ürün, 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayımlanarak Avrupa Birliği’nde tescil edilen 33. ürün oldu. Aydın Çam Fıstığı, zeytin ve incir gibi önemli tarımsal ürünlerle birlikte, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayarak kalitesini uluslararası düzeyde tescilliyor.

Kozalak İşleme Tesisi Süreci Başladı

İl genelinde hasadın tamamlanmasının ardından, kozalak işleme tesislerinde yoğun bir iş dönemi başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu süreçte işletmeleri ziyaret ederek hem denetim gerçekleştirdi hem de işletme yetkililerinden bilgi aldı. Aydın Çam Fıstığı’nın tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan il müdürlüğü ekipleri, işletme yetkilileri ile karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Açıklamalar

Konu ile ilgili olarak Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz, ülkemizde çam fıstığı üretiminde öncü konumunu bir adım daha ileri taşıyarak, Aydın Çam Fıstığı’nı 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil sistemi kapsamında tescil ettirdi. Bu önemli başarı, yerli ürünümüzün uluslararası tanınırlığını artırarak, kalitesini tüm dünyaya tescillemiştir. İlimizde üretilen çam fıstığı, başta Koçarlı olmak üzere Bozdoğan, Söke, Karpuzlu, Çine ve Yenipazar ilçelerinde yoğunlaşmakta ve bölgesel tarım ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.” denildi. Ayrıca, İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Koçarlı ilçesindeki çam fıstığı işleme tesislerini ziyaret ederek, tesis sahibi Serkan Karatosun ile bilgiler paylaşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.