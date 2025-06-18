Aydın’ın Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtıldı

Aydının Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtıldı

Aydın’ın coğrafi işaretle tescillenen ürünleri, hem yurt içi hem de yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü vesilesiyle Ankara’da gerçekleştirdiği etkinlikte, 32 coğrafi işaretli ürünün tanıtımını yaptı. Aydın, Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden biri olarak, bu etkinlikte başkentlilere sunduğu zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çekti.

Ürünler Hakkında Bilgiler Verildi

Tanıtım standını ziyaret edenler, Aydın’a özgü incir, zeytinyağı, kestane şekeri gibi birçok tescilli ürün hakkında detaylı bilgi alma imkanı buldu. Katılımcılar, bu eşsiz ürünlerin lezzetini tatma şansı yakaladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yetkilileri, yerel ürünlerin değerini artırma ve marka bilinirliğini yükseltme hedefiyle bu tür organizasyonlarda yer alacaklarını belirtti.

Vatandaşların İlgisi Yoğun Oldu

Etkinlik boyunca katılan vatandaşlar, Aydın’ın ürün çeşitliliği ve kalitesine hayran kaldıklarını ifade etti. Tanıtım standına gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getiren ziyaretçiler, Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtılması ve bu ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğine vurgu yaptı.