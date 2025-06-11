Aydın’ın Didim’inde Trafikte Kavga, 5 Gözaltı

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ SAYISI ARTIYOR

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen bir trafik olayında tur otobüsünü taşlayarak sürücüsünü yaralayan kişilere yönelik soruşturma devam ediyor. Akbük Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından, jandarma ekipleri 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu gelişmeyle birlikte, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınanların sayısı toplamda 5’e ulaştı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücüleri hakkında toplam 11 adet trafik cezası uygulandığı ve 61 bin 741 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, suça karışan 3 aracın 15 gün süreyle trafikten men edileceği ve Didim otoparkına çekileceği ifade edildi. Açıklamada, “Bu tür zorbalıklarla ve magandalıklarla, kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecektir” denildi.

OLAYIN SEYRİ VE YARALANMA DURUMU

Dün Akbük Mahallesi’nde, içinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E. (58), otomobildeki kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından, otomobildekiler otobüsün önünü keserek sürücüye küfür edip aracı taşlamaya başladı. Saldırı sonucu hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı takip eden jandarma, daha önce tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.