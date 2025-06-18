Aydın’ın Doğanbey Mahallesi’nde Broşür Dağıtıldı

BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITILDI

Aydın’ın Söke ilçesindeki Doğanbey Mahallesi’nde, jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı bilgilendirici broşürler dağıttı. Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, UNESCO tarafından korunan kültürel miraslardan biri olan Doğanbey Eski Rum Mahallesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, tercümanları aracılığıyla broşürler sunuyor.

ORMANLIK ALANLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın olaylarının tekrarının önlenmesi amacıyla; “Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” adlı bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Bu broşürler, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmak için vatandaşlara ve turistlere yardımcı olmayı hedefliyor. Böylece doğa sevgisi konusunda bir bilinç oluşturulması amaçlanıyor.